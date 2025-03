Člani prvotne zasedbe Plavi orkestar se veselijo koncerta v Stožicah

Letos bo minilo že 40 let od izida prvega albuma skupine Plavi orkestar - Soldatski bal. Saša Lošić in njegova ekipa so v letih, ki so sledila, povzročili množično histerijo v nekdanji skupni državi, tuji mediji pa so jih poimenovali 'vzhodnoevropski Beatli za železno zaveso'. Plavci se bodo v izvirni zasedbi in prvič po 35 letih ponovno zbrali na enem samem koncertu v Sloveniji - ta petek v ljubljanskih Stožicah. Na prvi pomladanski dan pričakujte večer spominov na moč prijateljstva in ljubezni ter številne uspešnice.