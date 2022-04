Člani skupin Soundgarden, Nirvana in Pearl Jam izdali album

Kim Thayil, kitarist skupine Soundgarden, Krist Novoselic, basist Nirvane in bobnar zasedbe Pearl Jam, Matt Cameron, so združili moči in ustanovili novo zasedbo, ki so jo poimenovali 3rd Secret. Nova tako imenovana super skupina je k sodelovanju povabila tudi Bubbo Dupreeja iz skupine Void ter vokalistki Jennifer Johnson in Jillian Raye. Ti sta z Novoselicom že nastopali, in sicer z njegovo zasedbo Giants in the Trees.