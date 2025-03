Člani skupine DNK med nastopom v Makedoniji objavljali posnetke

V požaru v diskoteki v Kočanih v Severni Makedoniji so med umrlimi tudi člani skupine DNK. Umrli so pevec Andrej Gorgieski, bobnar Gjorgi Georgiev in pianist Filip Stevanovski. Kasneje so sporočili, da je v požaru življenje izgubila tudi Sara Projkovska, spremljevalna vokalistka skupine. Tragično vest so potrdili tudi na fakulteti, kjer je Sara delala kot profesorica. Med mrtvimi je tudi kitarist skupine Aleksandar Kolarov.