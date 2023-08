Člani skupine Dog Eat Dog navdušeni nad slovensko hrano in naravo

V Tolminu so se že pričeli prvi koncerti v sklopu festivala Punk Rock Holiday, na katerem bo oziroma je že nastopila zasedba Dog Eat Dog. Frontman skupine John Paul Luke Connor je dejal, da se na omenjeni festival radi vračajo ter da z veseljem sodelujejo že na ogrevalnih koncertih, saj da radi poskrbijo za zabavo in animacijo obiskovalcev dogodka.

"Tu smo bili že leta 2018 in imeli smo se fantastično. Velikokrat se nam zgodi, da nastopamo med prvimi, saj organizatorji festivalov vedo, da naredimo žur in animiramo ljudi. S tem nimamo težav," je dejal glasbenik, ki je s preostalimi člani preteklo leto na festivalu ostal dan dlje, da si je ogledal dogajanje ter osvežil v reki. "Imeli smo se super in vibracije na tem festivalu so vedno enkratne, zato se radi vračamo in če bi lahko, bi tukaj igrali vsako poletje."