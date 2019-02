'Kraljičinih šest' živi pod isto streho

Slovenijo je prvič v okviru Zimskega festivala obiskala vokalna zasedba The Queen's Six, ki redno nastopa pred člani britanske kraljeve družine, zapeli pa so tudi na poroki princa Harryja in Meghan. Pred slovenskim občinstvom so nastopili na Zimskem festivalu. Pojejo od cerkvenih in ljudskih pesmi do popa, sicer pa prebivajo v Windsorskem gradu.