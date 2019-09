Člani zasedbe Green Day napovedujejo novo svetovno turnejo

Člani glasbene zasedbe Green Day , Billie Joe Armstrong , Tré Cool in Mike Dirnt so napovedali novo svetovno turnejo, na kateri bodo predstavili svoj 13. studijski album z naslovom Father of All, ki ga bodo izdali sedmega februarja naslednje leto. Prav tako bodo marca 2020 začeli svojo turnejo po Aziji, ki jo bodo nadaljevali v Evropi.

Tričlanska glasbena skupina je zadnji studijski album predstavila leta 2016, po štirih letih pa je že čas za nove uspešnice glasbenikov, ki so na sceni že od leta 1986. Sprva se bodo fantje odpravili na samostojno turnejo v Azijo in Evropo, nato pa se bodo pridružili zasedbama Weezer in Fall Out Boy v Veliki Britaniji in severni Ameriki. Skupno turnejo so poimenovali The Hella Mega Tour, za prepoznavni znak pa so si izbrali samoroga s kitaro.