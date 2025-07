Člani Zvite Feltne med snemanjem spota mimoidoči nudili prvo pomoč

Zvita Feltna je izdala poletni singel Clio piči 200, ki z energično glasbo in humorjem pripoveduje o legendarni vožnji z Renaultom Cliom 1. Pesem združuje balkanske trubače in slovensko frajtonarico. Med snemanjem videospota na Krasu je radovedna starejša kolesarka ob pogledu na snemalni set padla, a so ji člani skupine takoj priskočili na pomoč.

Zvita Feltna po spomladanskem singlu Laganini predstavlja nov poletni komad z naslovom Clio piči 200. Tokrat so se fantje odločili za energično pesem in hudomušno besedilo, ki govori o žurersko razpoloženi družbi in glavnemu akterju – avtomobilu Renault Clio 1, ki je na slovenskih cestah že legendaren.

Melodija novega singla ima pridihe balkanskih trubačev, hkrati pa jo dopolnjuje klasična slovenska frajtonarica. Gre za mešanico, za katero fantje menijo, da je v Sloveniji edinstvena. Idejni vodja glasbenega projekta je kitarist benda Theo Čebron, ki je hkrati avtor glasbe, besedila in glasbene produkcije. Za končni glasbeni miks in mastering je poskrbel producent Blaž Hribar. Fantje so spot za pesem snemali na Krasu, med drugim tudi v znanem drevoredu v Lipici. Med snemanjem enega izmed kadrov vožnje z legendarnim Cliom se je v nasprotno smer mimo avta peljala starejša gospa na kolesu. Kot kaže ji je bilo snemanje izredno zanimivo, zato se je še nekaj časa med vožnjo obračala nazaj, v enem trenutku pa je s kolesom grdo padla. Fantje so to opazili in takoj zaustavili snemanje, pritekli do kolesarke in ji nudili prvo pomoč. Poškodba roke je izgledala precej huda, zato so fantje poskrbeli za prihod nujno medicinske pomoči. Poškodovana gospa, sicer Angležinja, se je fantom večkrat zahvalila in se opravičevala, da jim je uničila snemanje. Feltnaši pa so ji obljubili, da ji bodo poslali videospot, da bo imela spomin na dogodivščino. Po dolgih letih se je v vlogi glavnega pevca preizkusil Theo Čebron, sicer tudi avtor celotne skladbe, tokrat sta namreč s sicer vodilnim pevcem Blažem Gecom skladbo zapela v duetu.