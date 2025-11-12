Članicam skupine Bepop so se v novem videospotu pridružile njihove hčerke

Skupina Bepop z novo pesmijo napoveduje prihajajoči praznični čas. Skladbo Za praznike so članice zasedbe ustvarile v sodelovanju z Zborom Slovenske filharmonije. "Pesem je malo počakala. Smo jo imele že lani v enem osnutku, ker pa je dišala po sodelovanju z enim mogočnim pevskim zborom, smo zraven seveda povabile Zbor Slovenske filharmonije," je dejala članica zasedbe Alenka Husič.
Čutno besedilo je napisala Iris Ošlaj, ki je skupaj z Neisho tudi soavtorica glasbe. Pesem pa nas opominja, da so resnično pomembni tisti trenutki, ki jih preživimo z ljudmi, ki jih imamo radi – v toplini doma, ob pogovorih, smehu in spominih, ki ostanejo.
Pesem dopolnjuje tudi videospot, posnet med mogočnimi orglami v Slovenski filharmoniji in v pravljičnem okolju Pohorja, kjer so se dekletom pridružile tudi njihove hčerke, ki so na snemanju močno uživale. "Super so se imele, sploh zato, ker so se po dolgem času spet videle," je dejala članica zasedbe Ana Praznik.
Dekleta imajo z božično glasbo dolgoletno tradicijo. Leta 2004 je skupina Bepop izdala svoj prvi praznični album Božič je, ki še danes spremlja mnoge slovenske domove.
