Clapton in Mayer med nastopajočimi na koncertu v čast Buddyju Guyju

S koncertnim večerom bodo obeležili eno najbolj vplivnih osebnosti v ameriški glasbi. Buddy Guy namreč že od prvenca Left My Blues in San Francisco iz leta 1967 oblikuje zvok električnega bluesa in hkrati navdihuje generacije kitaristov, ki so njegov vpliv prenesli v blues, rock in druge zvrsti.

Po poročanju tujih glasbenih medijev bo koncert eden najpomembnejših blues dogodkov letošnjega leta, Buddyju Guyju pa se bo na odru pridružili tudi Gary Clark Jr., Robert Cray, Samantha Fish, Kenny Wayne Shepherd, Jon Batiste, Bobby Rush, Jimmie Vaughan in Billy F. Gibbons. Po pričakovanjih bodo nastopili še posebni gosti.

Buddy Guy je kot predstavnik čikaškega bluesa vplival na generacije kitaristov, tudi na Claptona in Mayerja, ob tem pa med drugim še na Jimija Hendrixa, Jimmyja Pagea, Keitha Richardsa in Jeffa Becka. Začel je pod vplivom Muddyja Watersa, sicer pa je v Louisiani rojeni glasbenik v svoji karieri prejel več nagrad, med drugim devet grammyjev ter leta 2015 še grammyja za življenjsko delo.

Da še ni opravil z bluesom, je dokazal lani, ko je izdal svoj najnovejši studijski album Ain't Done with the Blues in zanj prejel grammyja za najboljšo ploščo tradicionalne blues glasbe.