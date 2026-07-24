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Glasba

Clapton in Mayer med nastopajočimi na koncertu v čast Buddyju Guyju

New York, 24. 07. 2026 18.56 pred 16 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
E.M. STA
Buddy Guy

Ni veliko glasbenikov, ki živijo tako dolgo, da bi na enem odru videli izvajalce, ki so jih navdihnili. Ena redkih izjem je Buddy Guy, ki se mu bodo 1. oktobra ob 90. rojstnem dnevu poklonili v newyorški dvorani Radio City Music Hall. Med nastopajočimi bodo Eric Clapton, John Mayer, Susan Tedeschi in Derek Trucks ter Joe Bonamassa.

S koncertnim večerom bodo obeležili eno najbolj vplivnih osebnosti v ameriški glasbi. Buddy Guy namreč že od prvenca Left My Blues in San Francisco iz leta 1967 oblikuje zvok električnega bluesa in hkrati navdihuje generacije kitaristov, ki so njegov vpliv prenesli v blues, rock in druge zvrsti.

Buddy Guy
Buddy Guy
FOTO: AP

Po poročanju tujih glasbenih medijev bo koncert eden najpomembnejših blues dogodkov letošnjega leta, Buddyju Guyju pa se bo na odru pridružili tudi Gary Clark Jr., Robert Cray, Samantha Fish, Kenny Wayne Shepherd, Jon Batiste, Bobby Rush, Jimmie Vaughan in Billy F. Gibbons. Po pričakovanjih bodo nastopili še posebni gosti.

Buddy Guy je kot predstavnik čikaškega bluesa vplival na generacije kitaristov, tudi na Claptona in Mayerja, ob tem pa med drugim še na Jimija Hendrixa, Jimmyja Pagea, Keitha Richardsa in Jeffa Becka. Začel je pod vplivom Muddyja Watersa, sicer pa je v Louisiani rojeni glasbenik v svoji karieri prejel več nagrad, med drugim devet grammyjev ter leta 2015 še grammyja za življenjsko delo.

Da še ni opravil z bluesom, je dokazal lani, ko je izdal svoj najnovejši studijski album Ain't Done with the Blues in zanj prejel grammyja za najboljšo ploščo tradicionalne blues glasbe.

Razlagalnik

Čikaški blues je glasbena zvrst, ki se je razvila v 40. in 50. letih 20. stoletja v Chicagu, ko so se glasbeniki iz delte Misisipija preselili v severna industrijska mesta. Za razliko od akustičnega bluesa iz delte, čikaški blues temelji na uporabi električnih kitar, ojačevalcev, bobnov, klavirja in včasih orglic. Ta slog je prinesel glasnejši in bolj energičen zvok, ki je bil prilagojen hrupnim klubom in mestnemu okolju, ter je postavil temelje za razvoj kasnejšega rock'n'rolla.

Muddy Waters, s pravim imenom McKinley Morganfield, velja za očeta modernega čikaškega bluesa. Bil je eden najvplivnejših glasbenikov 20. stoletja, ki je s svojim prepoznavnim slogom igranja električne kitare in globokim, čustvenim petjem preoblikoval blues glasbo. Njegov vpliv je bil ogromen, saj je navdihnil nešteto britanskih in ameriških rock skupin, vključno s skupino The Rolling Stones, ki so si ime nadeli po njegovi pesmi.

Radio City Music Hall je ena najbolj ikoničnih in zgodovinsko pomembnih koncertnih dvoran na svetu, ki se nahaja v kompleksu Rockefeller Center v New Yorku. Odprta je bila leta 1932 in je znana po svoji veličastni arhitekturi v slogu art déco ter izjemni akustiki. Skozi desetletja je gostila najpomembnejše svetovne glasbenike, filmske premiere in prestižne prireditve, zaradi česar velja za simbol ameriške zabavne industrije in prestižno prizorišče za vsakega vrhunskega umetnika.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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