Clemens ob svojem 27. rojstnemu dnevu predstavlja novo skladbo

Za Klemenom Mramorjem Clemensomje precej pestro leto: izdal je dve pesmi Poletel bi in Sledi mi, za kateri je posnel tudi videospota in združil moči z igralcem Domnom Valičem, ki se je prvič podal v režijske vode. Na Instagramu je Clemens vsak teden objavil novo priredbo in zabeležil kar 38 videov, kar je najdaljša serija 'cover' videov v enem letu. Po veliki vrnitvi najbolj legendarnega animiranega filma Levji kralj je glas posodil glavnemu liku Simbi, kar je bila zanj velika čast, saj je nastopil ob boku Sebastiana Cavazza, Tilna Artača in Klemena Slakonje.

Ob preletu leta, ki ga je Clemens predstavil svojim sledilcem na Instagramu, je zapisal: "Ne glede na to, koliko kreativnih vsebin sem uspel v tem letu skreirati, jaz se ne ustavljam," in namignil, da nas bo presenetil z novo skladbo za svoj 27. rojstni dan.

Clemens je znan, da vsako leto decembra svoje sledilce in oboževalce nagrajuje, saj je njegov moto 'Potrebno je vračati' in zaveda se, da brez vas in vaše podpore ne bi bil tu, kjer je zdaj. Vsa podpora, komentarji in tudi kritike mu dajejo nov zagon za ustvarjanje in fokus, ki je še kako pomemben. Tako je že tik pred izdajo svojega prvega albuma in za konec leta predstavlja pesem Za vedno.