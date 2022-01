Coachella 2022 v znamenju Harryja Stylesa, Kanyeja Westa in Billie Eilish

Ljubitelji glasbenih festivalov so nedavno prejeli veselo novico. Na spletu je bilo namreč naznanjeno, da se po dveh letih premora vrača priljubljena Coachella , na kateri se poleg številnih oboževalcev zberejo tudi hollywoodski zvezdniki.

Kanye West, Billie Eilish in Harry Styles kot naslovniki odmevnega festivala.

Organizatorji festivala so na svojih družbenih omrežjih najavili seznam nastopajočih, med katerimi so mesta glavnih nastopajočih zasedli trije akterji – pevka Billie Eilish , ki je bila na festivalu že leta 2019, pevec Harry Styles ter raper Kanye West . Na odru jim bodo družbo delali Swedish House Mafia , Doja Cat , Phoebe Bridgers , Megan Thee Stallion , 21 Savage , Karol G, Maggie Rogers in Finneas , oboževalci pa so hitro opazili, da na seznamu nastopajočih ni prvotnega zvezdnika festivala, Travisa Scotta .

Scott je po poročanju tujih medijev vabilo za festival izgubil, potem ko se je na njegovem Astroworld koncertu zgodil tragični stampedo, v katerem je življenje izgubilo 10 obiskovalcev. Raperju, ki z izbranko Kylie Jenner pričakuje drugega otroka, številni očitajo, da se ni zmenil za krike in prošnje ljudi, naj koncert prekine. Zaradi številnih tožb in smrtnih žrtev so se v celoten primer vključili tudi policisti, ki pa epiloga še niso ponudili.

Ali bo festivalu uspelo premagati omikron?

Kljub zvezdniški zasedbi in navdušenju oboževalcev ostaja vprašanje, ali bo festivalu uspelo premagati novo različico koronavirusa, ki po svetu dosega nove rekorde okužb. "Za zdaj je vse skupaj kot na Divjem zahodu," je za medije dejal ustanovitelj festivala Paul Tollett. "Skušam ostajati pravičen do glasbenikov in njihovih oboževalcev ter delati na tem, da bodo nekega dne le lahko videli vse, kar smo obljubili." Trenutno velja pravilo, da bodo udeleženci morali ob vstopu na festival pokazati potrdilo o cepljenju ali negativni test, ki ni starejši od 72 ur.