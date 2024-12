Coachella 2025: Lady Gaga, Green Day in Post Malone

Organizatorji popularnega glasbenega festivala Coachella, ki se vsako leto odvije v puščavi istoimenske doline, so razkrili seznam nastopajočih, na vrhu katerega so imena Lady Gaga, Green Day, Post Malone in Travis Scott. Za zabavo na tridnevnem festivalu, ki se bo odvil dva zaporedna vikenda v mesecu aprilu prihodnje leto, bodo poskrbeli še številni drugi glasbeniki. Tam bodo tudi pevka Charli xcx, raperki Megan Thee Stallion in Missy Elliott ter članici južnokorejske senzacije Blackpink Jennie in Lisa.