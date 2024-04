Coachella tudi letos z zvezdniškimi imeni in gosti presenečenja

Festival Coachella je tudi letos v puščavsko dolino v Kaliforniji privabil številne obiskovalce, zvezdnike, vplivneže in vse, ki so si v živo želeli ogledati nastope slavnih glasbenikov. Tekom prvega vikenda festivala, ki bo reprizo doživel že čez nekaj dni, so na odru med drugim zabavali člani zasedbe No Doubt, ki so se ponovno združili prav za ta nastop. Na odru se jim je kot gostja večera pridružila Olivia Rodrigo, ki je skupaj s pevko Gwen Stefani zapela hit Bathwater.

Prvi večer je festivala je minil v znamenju Lane Del Rey, ki se je na oder pripeljala z motorjem, za dodatno navdušenje množice pa poskrbela, ko je na oder povabila Billie Eilish, s katero sta skupaj odpeli hita Video Games in Ocean Eyes. Tekom festivala so se zvrstila še številna druga znana imena, tudi kolumbijska zvezdnica Shakira, ki je priložnost izkoristila za napoved prihajajoče svetovne turneje, Doja Cat in raper Tyler, The Creator.