Cobainova kitara iz spota Smells Like Teen Spirit prodana za 4,2 milijona evrov

Ikonična kitara Fender Mustang 1969, na katero je pokojni frontman Nirvane zaigral v videospotu iz leta 1991, je bila na dražbi prodana za mnogo več kot pričakovano. Od nje so si obetali približno pol milijona evrov, kultni kos glasbene zgodovine pa je s 4,2 milijona evrov močno presenetil.

icon-expand Kurt Cobain FOTO: Youtube

Kurt Cobain se je s kitaro Fender Mustang iz leta 1969 pojavil v Nirvaninem videospotu Smells Like Teen Spirit. Na avkciji, posvečeni glasbenim ikonam, je ikonična kitara presegla vsa pričakovanja, saj so jo najbolj vztrajnemu kupcu prodali za kar 4,2 milijona evrov. Zmagovalna ponudba je prišla s strani organizacije Jim Irsay Collection iz Indianapolisa, ta pa je tako prešla v roke strastnega zbiratelja, ki je hkrati tudi predsednik NFL-ekipe Indianapolis Colts. Irsay je ob tem obljubil, da bo del zneska namenil tudi lastni dobrodelni organizaciji, ki deluje na področju duševnega zdravja. Iz dražbene hiše Julien's so sporočili, da bo tudi Cobainova družina ravnala enako in bo nekaj sredstev iniciativi z nazivom Kicking the Stigma.

icon-expand Kitara iz spota Smells like teen spirit FOTO: Profimedia

''Navdušem sem ob dejstvu, da bom ohranil in čuval še eden od ključnih kosov ameriške kulture, ki je vplivala na to, kako gledamo na svet,'' je Irsay povedal v izjavi za javnost in poudaril pomen geste, s katero bo del zaslužka šel v roke organizacije, ki se bori proti stigmatizaciji ljudi, ki jih pestijo težave z mentalnim zdravjem.

Kitara je za glasbeno zgodovino izjemnega pomena. V enem od zadnjih intervjujev je Nirvanin frontman spregovoril o inštrumentu iz videospota in pojasnil, zakaj mu je tako ljuba: ''Sem levičar in zato je izjemno težko najti cenovno dostopno kitaro, ki je visoke kakovosti. Od vseh kitar na svetu je Fender Mustang tista, ki je moja najljubša. Lastil sem si samo dve takšni.'' Dodal je še, da je kitari uporabil pri nastajanju albumov Nevermind in In Utero.