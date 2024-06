Coldplay ostajajo ekološki: nov album bodo izdali na vinilu iz recikliranih plastenk

Skupina Coldplay je sporočila, da pripravljajo najbolj okolju prijazen album do zdaj. Angleži bodo svojo 10. ploščo, katere naslov bo Moon Music, izdali na vinilu, vsaka pa bo izdelana iz devetih recikliranih plastenk, ki so del odpada, ki nastane na njihovem koncertu. Pevec Chris Martin je nedavno sporočil, da so dosegli zastavljene cilje na ekološko prijazni turneji, na kateri se zavzemajo za zmanjšanje ogljičnega odtisa.

OGLAS

Coldplay bodo ob albumu izdali tudi knjižico, katere material bo iz 70-odstotne predelane rečne plastike, ki so jo odstranili iz reke Rio Las Vacas v Gvatemali. Skupina je ob tem poudarila, da bodo tako zmanjšali emisije ogljika za 85 odstotkov in pomagali preprečiti proizvodnjo več kot 25 metričnih ton čiste plastike. Skupina se že nekaj časa zavzema ta to, da bi rock glasba postala bolj trajnostna.

Chris Martin med nastopom skupine Coldplay FOTO: Profimedia icon-expand

Leta 2021 so objavili načrt za zmanjšanje ogljičnega odtisa svoje svetovne turneje Music Of The Spheres, med drugim z uporabo luči na sončno energijo in trajnostnega letalskega goriva. S tem so za 59 odstotkov zmanjšali emisije ogljikovega dioksida v primerjavi z njihovo prejšnjo turnejo. Vinilne plošče so v zadnjem desetletju doživele ponovni razcvet, pri čemer je lani v Združenem kraljestvu prodaja dosegla 20-letni vrh s 5,9 milijona enot. Ker pa je material, ki ga uporabljajo za njihovo izdelavo, stranski proizvod naftne industrije, lahko traja tudi do 1000 let, da se PVC razgradi na odlagališču. Raziskovalci z univerze Keele ocenjujejo, da vinilne plošče običajno vsebujejo približno 135 gramov PVC materiala z ogljičnim odtisom 0,5 kilograma ogljikovega dioksida. Umetniki, kot so Billie Eilish, Idles, Brent Faiyaz in Holly Humberstone, si prizadevajo zmanjšati ta odtis z uporabo recikliranega ali ekološkega vinila.

Leta 2019 je pevec in tekstopisec Nick Mulvey, nominiran za nagrado Mercury, dosegel prvo mesto na svetu, ko je izdal svoj singel In The Anthropocene na tem, kar je postalo znano kot 'oceanski vinil' – narejen iz plastike, ki so jo našli na plažah na jugu Združenega kraljestva. Coldplay bodo 10. album Moon Music izdali tudi na zgoščenki v novem formatu, imenovanem EcoCD – ustvarjen iz 90 odstotkov reciklirane plastike z 78-odstotnim zmanjšanjem emisij v primerjavi s tradicionalno proizvodnjo CD-jev.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Moon Music je 10. album skupine, ki dopolnjuje diskografijo, ki sega vse do albuma Parachutes iz leta 2000, ki je vključeval njihov prodorni singel Yellow. Skupina bo ponovno združila moči s švedskim producentom Maxom Martinom, ki je produciral že njihov album Music Of The Spheres, ki je izšel leta 2021.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

Coldplay med snemanjem videospota v Grčiji icon-picture-layer-2 1 / 2