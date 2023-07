Coldplay prihodnje leto s koncerti tudi pri naših sosedih

Skupina bo tako v Evropi nadaljevala svojo Music Of The Spheres World Tour , ki se je začela marca 2022. Od začetka turneje je skupina po poročanju nemške tiskovne agencije dpa prodala več kot 7,5 milijona vstopnic, več kot katera koli druga turneja v zadnjih dveh letih.

Coldplay bodo prihodnje leto med drugim 16. junija nastopili v Budimpešti na Madžarskem, 12. in 13. julija v italijanskem glavnem mestu Rim, 15. in 17. avgusta v bavarski prestolnici München ter 21. in 22. avgusta na Dunaju.

Turneja skupine Coldplay je doslej naletela na pozitiven sprejem, tako pri oboževalcih kot kritikih. Skupina je že leta 2022 prejela ameriško glasbeno nagrado za najljubšega gostujočega izvajalca ter lani nagrado za turnejo leta na podelitvi nagrad iHeartRadio.

Massachusetts Institute of Technology je minuli mesec objavil poročilo, ki kaže, da je trenutna turneja skupine Coldplay doslej proizvedla 47 odstotkov manj emisij ogljika kot njihova prejšnja turneja po stadionih 2016/17. Poleg tega so po vsem svetu doslej posadili pet milijonov dreves za vsakega obiskovalca koncerta.

Predprodaja vstopnic za nekatere evropske koncerte se bo začela 25. julija letos, splošna prodaja za vse koncerte pa 28. julija letos.