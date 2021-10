Coldplay se leta 2022 odpravljajo na turnejo, ki bo trajnostno naravnana

Londonska zasedba je najavila datume svoje nove svetovne koncertne turneje in razveselila oboževalce. Nastope bosta zaznamovali skrb za okolje in trajnostna miselnost. Tako se obeta kar nekaj novosti, s katerimi se obiskovalci pod koncertnimi odri še niso srečali.

Chris Martin se z glasbenimi kolegi iz skupine Coldplay po dolgih štirih letih znova odpravlja na turnejo. Koncertiranje po svetovnih odrih se bo pričelo prihodnje leto, člani zasedbe pa so že najavili nekaj zanimivih novosti. Leta načrtovanja dogodkov so obrodila sadove, saj bo turneja z imenom Music Of The Spheres zagotovo nekaj posebnega. Obiskovalci bodo namreč s svojo prisotnostjo pripomogli k skrbi za okolje.

icon-expand Coldplay na nedavnem koncertu v Londonu. FOTO: Profimedia

Na prizorišču bo postavljeno posebno plesišče, ki bo poganjalo koncertno dogajanje, vsaka prodana vstopnica pa bo organizatorjem omogočila kasneje posaditi po eno drevo. Na uradnem profilu skupine na Instagramu so zapisali: ''Igrati v živo in tako vzpostaviti povezavo z obiskovalci je točno tisto, zaradi česar obstajamo kot band. To smo načrtovali že leta in zato smo noro navdušeni, da bomo lahko zaigrali svoje pesmi.'' Glasbeniki so nato dodali, da se močno zavedajo podnebnih sprememb, s katerimi se sooča naš planet.

''Zadnji dve leti smo preživeli v posvetovanju z okoljskimi strokovnjaki, saj želimo svojo turnejo izpeljati kar se da trajnostno, z njo pa želimo izkoristiti potencial, da stvari premaknemo naprej. Čeprav ne bomo vsega storili prav, smo zavezani k temu, da storimo vse, kar je v naših zmožnostih, in da delimo, kar smo se naučili. Vse je v procesu razvoja in resnično smo hvaležni za vso pomoč, ki smo jo prejeli do sedaj,'' so še dodali.

