Coldplay si želijo na turneje z letalom na mlečni pogon

Skupina tudi sicer rada dela projekcije za prihodnost. Tako je denimo konec lanskega leta svoj zadnji album napovedala za leto 2025. "Naša zadnja prava plošča bo izšla leta 2025, nato bomo po mojem mnenju samo še koncertirali," je Martin povedal v nekem radijskem intervjuju.

Coldplay velja za eno najbolje prodajanih britanskih skupin 21. stoletja. Zasedbo, znano po uspešnicah, kot so Paradise, Viva la vida in Fix You, sta leta 1996 ustanovila Chris Martin in kitarist Jonny Buckland. Kmalu sta se jima pridružila še basist Guy Berryman in bobnar Will Champion. Podpisujejo se pod devet studijskih albumov. Prejeli so številne glasbene nagrade, med njimi več grammyjev.