Coldplay v pismu oboževalki napovedali nov album

Pismo so podpisali vsi štirje člani benda, njegova prejemnica Lena Tayara pa je po poročanju britanskega BBC najprej menila, da gre za potegavščino. Na Twitterju je ob fotografiji pisma zapisala:"To sem zjutraj dobila med pošto ... Ne vem, zakaj bi ga kdorkoli poslal."Oboževalci so ji nato zagotovili, da je avtentično.

Skupina je pozneje posodobila svojo spletno stran z logom sonca in lune, s čimer je namignila na naslov albuma, na svojem računu na Twitterju pa je objavila delček orkestralne glasbe.

Po pisanju BBC je sicer bolj malo znanega o plošči, razen tega, da bo "presenetila ljudi", kar je lani za revijo NME povedal njihov pogosti sodelavec Mat Whitecross, in da bo prikazala njihovo "eksperimentalno plat", kot je za Daily Star nedavno povedal neimenovani vir.

V pismu Leni so Coldplay zapisali le, da bo plošča odraz tega, "kako občutijo stvari".

Coldplay so najbolje prodajana britanska skupina 21. stoletja. Po podatkih uradne lestvice imajo med 20 najbolje prodajanimi albumi tri plošče, med katerimi prednjači A Rush Of Blood To The Head iz leta 2002.

Zadnjo ploščo A Head Full of Dreamsso izdali leta 2015, pri njej pa so sodelovali z izvajalci, kot so Beyonce, Noel Gallagher in Tove Lo. Prodali so več kot dva milijona izvodov in jo predstavljali na svetovni turneji s 122 koncerti, s katerimi so zaslužili 523 milijonov dolarjev.