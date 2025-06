Coldplay v ponovno izdajo svojih albumov na ploščah iz recikliranih plastenk.

"Ne gre le za nov izdelek, temveč za pionirsko proizvodnjo, ki bistveno zmanjšuje vpliv na okolje, oboževalcem pa zagotavlja enako kakovostno zvočno izkušnjo in postavlja nove standarde za glasbeno produkcijo na fizičnih nosilcih," je še povedala.

Vsaka 140-gramska plošča bo izdelana iz približno devetih plastenk. Skupina Coldplay bo tako ponovno izdala albume Parachutes (2000), A Rush of Blood To The Head (2002), X&Y (2005), Viva La Vida Or Death And All His Friends (2008), Mylo Xyloto (2011), Ghost Stories (2014), A Head Full Of Dreams (2015), Everyday Life (2019) in Music Of The Spheres (2021).