Coldplay zaradi Chrisa Martina odpovedal koncerte v Braziliji

Razlog za odpoved koncertov je resna okužba pljuč glavnega pevca skupine Chrisa Martina , ki uradne izjave o svojem zdravstvenem zdravju ni podal. 45-letnemu glasbeniku naj bi zapovedali strogo počivanje vsaj tri tedne. Skupina je v uradni izjavi še zapisala, da že pripravljajo nove datume za koncerte, a da je sedaj na prvem mestu Chrisovo zdravje. "Optimistični smo, da se bo Chris po predpisanem zdravniškem odmoru vrnil in se veselimo nadaljevanja turneje," so dodali in se oboževalcem zahvalili za razumevanje.

Zaenkrat so prestavili samo koncerte v Braziliji. 10 nastopov, ki so načrtovani od 25. oktobra dalje v Argentini, pa zaenkrat ostaja na razporedu. Coldplay so trenutno na veliki turneji Music of the Spheres, ki se bo končala julija 2023.