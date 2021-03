Coldplayi poslušajo Slovence

Slovenska skupina Imset je že nared za tujino: kovčki so pripravljeni, zdaj samo še čakamo, da se vse odpre, pravijo. Mladi glasbeniki so namreč prišli v finale mednarodnega glasbenega tekmovanja ISC, kar pomeni, da so jih med 26 tisoč prijavljenimi med zadnjih 15 uvrstili sodniki, kot so Dua Lipa ter člani skupin Coldplay in Linkin Park. V finale so se uvrstili z najboljšo rock pesmijo in najboljšim besedilom.