Čolić bo 'dan zaljubljencev' preživel v objemu Slovencev

Eden največjih glasbenikov na Balkanu Zdravko Čolić je svoje letošnje božične praznike preživel v krogu najbližjih, zdaj pa že kuje načrte za prihodnje leto. Eden pomembnejših dogodkov, kmalu po silvestrovem, bo zagotovo dan zaljubljencev oziroma valentinovo. Takrat bo nastopal v naši prestolnici, v objemu približno 12.000 Slovencev.

Zdravko Čolić bo 14. februarja 2019 nastopal v Ljubljani FOTO: Agencija Ekskluzivno

Čolić se koncerta pri nas izjemno veseli in pravi, da ''ima Slovence zelo rad in da smo Slovenci zelo topel narod.''

67-letnik je priznal, da rad nastopa v Sloveniji in da smo Slovenci 'topel narod' FOTO: Agencija Ekskluzivno

Glede na to, da se leto počasi izteka, nam je priljubljeni pevec izdal še nekaj zanimivih razmišljanj: ''Vsako leto pusti za seboj nek 'suma sumarum' (končno vsoto). Nisem človek, ki bi razmišljal o tem, kaj je bilo, temveč razmišljam o tem, kaj še bo. V družbi prijateljev se ponavadi spomnimo lepih vstopov v novo leto, ki smo jih doživeli. Nekateri med njimi so bili delovni, drugi ne ... odvisno od leta. Priznati moram, da je bilo med njimi nekaj res čudovitih vstopov v novo leto, ki niso bili delovni – to je del naše mladosti in naših druženj še v času stare Jugoslavije. Po drugi strani pa je tudi nastopanje, sploh v zadnjih letih, postalo zelo pomembno. Po eni strani zato, ker se imajo ljudje takrat lepo, po drugi strani pa, ker ob tem dobijo delo tudi ljudje, ki so zaposleni v tej panogi ... Zdi se mi, da smo na ta način našli neke vrste skupno rešitev: združili smo prijetno s koristnim.'' 67-letni glasbenik je odgovoril na nekaj vprašanj o tem, kako sam gleda na božično-novoletne praznike, kako se njegovo praznovanje prazničnega duha danes razlikuje od časov, ko je bil še mladostnik, kako se s hčerkami veseli med prazniki, kakšno je sporočilo, ki ga želi prenesti ljudem v letu 2019 ter kakšen bo njegov 'valentinov' koncert v Sloveniji.

V letu 2019 želi vsem ljudem veliko zdravja, miru in boljših pogojev za življenje FOTO: Agencija Ekskluzivno

Kaj Vam pomenita decembrska praznika? Meni je bil božič vedno nekaj posebnega, ker se takrat ponavadi zbere celotna družina, novo leto pa je koledarsko pomemben praznik. To je zelo lepo obdobje v letu, ko smo vsi praznično razpoloženi in je vse nekoliko bolj svečano, okrašeno ... ljudje so veseli in nasmejani. Kupujemo darila in trudimo se, da razveselimo naše najbližje ter ljudi okoli nas.

Glasbenik ima s hčerkami novoletne navade, ki jih mora zaradi dela včasih potisniti na stranski tir FOTO: Agencija Ekskluzivno