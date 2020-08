Priljubljena dvojčka po 40 letih obudila pesem 'In the Air Tonight'

Uspešnica 'In the Air Tonight' britanskega glasbenika Phila Collinsa po skoraj štiridesetih letih ponovno odmeva. Do obuditve znanega hita je prišlo po tem, ko sta nanjo v spletnem videoposnetku reagirala mlada ameriška dvojčka Tim in Fred Williams. Proti koncu pesmi ju je pozitivno presenetilo izrazito, z bobni podkrepljeno ojačanje ritma, ki sta ga spremljala z odprtimi usti in zibanjem.

Dvojčka sta v juliju na portalu YouTube objavila svojo reakcijo ob prvem poslušanju Collinsovega debitantskega solo singla. Njun video ima na kanalu Twinsthenew Trendže skoraj 6,2 milijona ogledov. "To je izjemno," je dejal eden od dvojčkov in dodal, da še nikoli ni slišal, da bi kdo okrepil ritem proti koncu pesmi. Pesem iz leta 1981 je v petek dosegla drugo mesto ameriške iTunes lestvice, takoj za skladbo Beer and Sunshine Dariusa Ruckerja,trenutno pa je tretja, prehitela jo je samo še Cardi Bs pesmijoWAP.

Timin Fred Williams, ki sta z objavo dosegla velik uspeh, v videoposnetkih, ki jih na svojem kanalu objavljata, poslušata starejše skladbe, na njih reagirata in jih kasneje tudi komentirata. Pričela sta s poslušanjem in reagiranjem na hip-hop pesmi, kasneje sta se odločila, da priložnost ponudita tudi glasbiFranka Sinatre in tako se je pričel njun izlet v druge žanre. Reagirala sta tudi na pesem Jolene slovite Dolly Parton, na kar se je odzvala tudi sama.

22-letna brata, ki imata na svojem kanalu že 481 tisoč naročnikov sta za CNN povedala, zakaj menita, da so njune objave tako priljubljene.''Zato, ker sva temnopolta,''je povedal Fred Williams, ''in nihče ne pričakuje, da bova poslušala tovrstno glasbo.''Dodala sta še, da je redko videti ljudi odprte in dovzetne za drugačne stvari. Sama sta stopila iz cone udobja in pričela poslušati glasbo, ki je ne poznata.

