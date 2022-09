Coolio z Gangsta's Paradise nastopil nekaj dni pred smrtjo

Ameriški raper, ki se je poslovil 28. septembra in hip hop svet zavil v žalost, je teden dni pred smrtjo nastopil v Teksasu. Obiskovalci, ki so se zabavali pod odrom, so bili navdušeni nad njegovo izvedbo hita iz leta 1995.

Coolio je s pesmijo Gangsta's Paradise, ki je navduševala v devetdesetih, nastopil samo nekaj dni pred smrtjo. Ta je močno pretresla oboževalce hip hop glasbe. V sklopu turneje z naslovom I Love the 90s se je pojavil v Teksasu, na Instagramu pa delil video nastopa, iz katerega je razvidno, kakšen pečat je njegova glasba pustila na množici. Oboževalci so ob njegovem največjem hitu, ki se je leta 1995 pojavil tudi v filmu Dangerous Minds, prepevali in se pozibavali. Raper je bil videti v dobri formi, v polurnem setu je nanizal nekaj svojih hitov, med nastopom pa je spodbujal obiskovalce in člane spremljevalne skupine. Na dogodku se je na oder povzpel tudi Vanilla Ice, ki je samo nekaj dni za tem izgubil dobrega glasbenega kolega, svojo žalost pa izrazil z besedami: ''Še vedno sem v šoku in sem presenečen zaradi te tragedije.'' Prijatelja sta se po dogodku družila v Iceovi garderovi, Coolio pa je bil videti zdrav. PREBERI ŠE Umrl je raper Coolio, avtor uspešnice Gangsta's Paradise Coolijeva smrt je pretresla glasbeni svet. FOTO: Profimedia Zvezdnik devetdesetih je umrl 28. septembra, star je bil 59 let. Vzrok smrti naj bi bil srčni zastoj, čeprav informacije še niso uradno potrdili.