Čudeži očitno se dogajajo: Po 27 letih dobil nazaj ukradeno kitaro

A zgodba kitare je pravzaprav impresivna. Izginila je junija leta 1992 v Detroitu, kjer je nekdo odkoraka z njo pet minut potem, ko so Smashing Pumpkinsodigrali svoj koncert. 27 let je ostala pogrešana, dokler se 5. februarja ni pojavila, ko je prijatelj kontaktiral Billyja Corgana, frontmana zasedbe, ter mu poslal fotografijo stratocaster kitare, ki je bila podobna pogrešani.

Ko jo je Corgan dobil v roke, je preveril avtentičnost po nekaterih malenkostih, za katere je vedel samo on. Kitaro je dobil po zaslugi Beth James, matere treh otrok, ki živi kakoj 80 minut ven iz Detroita. Tam jo je opazila na garažni razprodaji in zanjo plačala dvesto dolarjev (175 evrov), saj ji je bila všeč za v njeno klet. Tam je bila zadnjih dvanajst let, dokler se je ni odločila prodati, da bi kupila si masažno kad.