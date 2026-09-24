Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Country skladba prehitela uspešnico Mariah Carey na ameriški lestvici

Washington, 24. 09. 2026 11.04 pred 32 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA K.A.
Elle Langley

Country balada Choosin' Texas pevke Elle Langley je v torek podrla rekord po številu tednov na vrhu ameriške lestvice Billboard Hot 100. S prestola je izrinila slavno božično pesem Mariah Carey All I Want for Christmas Is You. Pesem 27-letne pevke na vrhu lestvice sicer kraljuje že 23 tednov.

Skladba Elle Langley z naslovom Choosin' Texas je izšla oktobra lani. Na vrhu ameriške lestvice Billboard Hot 100 je že 23 tednov, s tem pa je podrla rekord in s prestola izrinila priljubljeno in sila težko premagljivo božično klasiko Mariah Carey All I Want for Christmas Is You.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Alabami rojena pevka je v videoposnetku, ki ga je v torek objavila na družbenem omrežju Instagram, dejala, da namerava ta uspeh proslaviti. "Ne najdem besed, s katerimi bi ubesedila, kaj se trenutno dogaja v mojih možganih," je dejala in dodala, da ji enostavno ni jasno, kako je to mogoče, a da je vesela, da imajo ljudje radi to pesem. 27-letnica je še povedala, da je to popolnoma spremenilo njeno življenje, in se še enkrat zahvalila vsem poslušalcem in oboževalcem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lestvica Billboard Hot 100 sicer temelji na podatkih o pretakanju glasbe, predvajanju na radijskih postajah in prodaji, podatke pa obdeluje podjetje Luminate.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
lestvica country balada rekord All I Want for Christmas Is You mariah carey Elle Langley

Kaj ponuja letošnje koncertno poletje?

Luka Drmič z novo balado: Od nekdaj sem romantična duša

24ur.com Zmaga za Britney: duet z Eltonom Johnom že na vrhu glasbenih lestvic
24ur.com Eltona Johna je v novi priredbi uspešnice upodobila Cara Delevingne
24ur.com Mariah Carey še vedno nesporna kraljica božiča: podrla lastni rekord
24ur.com Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
24ur.com 'Hvaležna za vse': Alya praznuje 25. obletnico kariere
24ur.com Nina Pušlar gre v 20. obletnico glasbene kariere Iz čiste trme
24ur.com Uspešnica Harryja Stylesa na vrhu ameriške lestvice že 15 tednov
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hčerka Reese Witherspoon je odrasla v pravo lepotico, podobnost z mamo pa osuplja
Vitamin C za otroka: ali ga res zaščiti pred prehladom?
Vitamin C za otroka: ali ga res zaščiti pred prehladom?
Imata otroka, a sta se kot partnerja izgubila: to se dogaja pogosteje, kot si mislimo
Imata otroka, a sta se kot partnerja izgubila: to se dogaja pogosteje, kot si mislimo
Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko
Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko
zadovoljna
Portal
V leopardjem vzorcu je ukradla vse poglede
Poglejte, kako sta se zabavali hrvaška estradnica in slovenska igralka
Poglejte, kako sta se zabavali hrvaška estradnica in slovenska igralka
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
Edina obleka, ki jo bomo nosile letošnjo jesen
Edina obleka, ki jo bomo nosile letošnjo jesen
vizita
Portal
Kaj se zgodi s telesom, če vsak dan 10 minut hodite vzvratno?
Kruh za boljši sladkor in prebavo? Katero vrsto izbrati?
Kruh za boljši sladkor in prebavo? Katero vrsto izbrati?
Če imate več kot 50 let, tega znaka ne pripišite avtomatično staranju
Če imate več kot 50 let, tega znaka ne pripišite avtomatično staranju
Za boljši spanec ni pomembno samo, kdaj greste v posteljo: ta večerna navada lahko naredi večjo razliko
Za boljši spanec ni pomembno samo, kdaj greste v posteljo: ta večerna navada lahko naredi večjo razliko
cekin
Portal
'Cene nekaterih kitajskih avtomobilov v Evropi nimajo nobenega smisla'
Kupiti zdaj ali počakati? Podražitve vam lahko uničijo načrte
Kupiti zdaj ali počakati? Podražitve vam lahko uničijo načrte
Več kot 5.000 evrov za nekaj dni garanja
Več kot 5.000 evrov za nekaj dni garanja
Slovenci v Italiji vedno znova naredimo iste napake. Domačini jih opazijo takoj
Slovenci v Italiji vedno znova naredimo iste napake. Domačini jih opazijo takoj
moskisvet
Portal
Preživel je divja leta rocka in zakonsko krizo. Danes je z isto žensko že več kot 30 let
Skrita simbolika: ko lahko nedolžna tetovaža razkriva nevarno ozadje
Skrita simbolika: ko lahko nedolžna tetovaža razkriva nevarno ozadje
Kennedy za volanom, 28-letnica mrtva: skrivnostna noč, ki je pretresla družino
Kennedy za volanom, 28-letnica mrtva: skrivnostna noč, ki je pretresla družino
Ali britje pazduh zares zmanjša neprijeten vonj?
Ali britje pazduh zares zmanjša neprijeten vonj?
dominvrt
Portal
'Zima bi lahko na vrata potrkala že pred vsemi svetimi 1. novembra'
Najdražjo začimbo na svetu lahko vzgojite kar doma
Najdražjo začimbo na svetu lahko vzgojite kar doma
Špinača ne kali? To so razlogi in rešitev
Špinača ne kali? To so razlogi in rešitev
Te vrste gob najpogosteje končajo v košarah Slovencev
Te vrste gob najpogosteje končajo v košarah Slovencev
okusno
Portal
Hitro kosilo iz ene ponve, ki na okusen način združi tri sestavine
Zmagovalni štruklji iz MasterChefa, ki jih lahko pripravite tudi doma
Zmagovalni štruklji iz MasterChefa, ki jih lahko pripravite tudi doma
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
Ko nimate časa vsak dan kuhati: 3 preprosti recepti, ki vas bodo rešili
Ko nimate časa vsak dan kuhati: 3 preprosti recepti, ki vas bodo rešili
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Mia in beli lev
Mia in beli lev
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961