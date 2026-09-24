Country skladba prehitela uspešnico Mariah Carey na ameriški lestvici

Skladba Elle Langley z naslovom Choosin' Texas je izšla oktobra lani. Na vrhu ameriške lestvice Billboard Hot 100 je že 23 tednov, s tem pa je podrla rekord in s prestola izrinila priljubljeno in sila težko premagljivo božično klasiko Mariah Carey All I Want for Christmas Is You .

V Alabami rojena pevka je v videoposnetku, ki ga je v torek objavila na družbenem omrežju Instagram, dejala, da namerava ta uspeh proslaviti. "Ne najdem besed, s katerimi bi ubesedila, kaj se trenutno dogaja v mojih možganih," je dejala in dodala, da ji enostavno ni jasno, kako je to mogoče, a da je vesela, da imajo ljudje radi to pesem. 27-letnica je še povedala, da je to popolnoma spremenilo njeno življenje, in se še enkrat zahvalila vsem poslušalcem in oboževalcem.