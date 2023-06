Čudovita estetika dueta Luma navdušuje tudi v songu Porque

Estetika, ki jo podaja duet Luma, ostaja navdihujoča. S songom Porque se ponuja nova priložnost, da kreativnosti mistične pevke Lucije Harum in več kot očitno ekstremno doslednega in natančnega producenta Martina Vogrina brez zadržkov glasno laskam. Čeprav tudi vsi njuni prejšnji songi (Love Again, All In, Poco a Poco in premierni Promises) podobno senzibilno prevzemajo vzdušja, značilna za, recimo, emo-elektro-pop, pa so skrbno izbrani ritmični poudarki tisti, ki – prav paradoskalno – njuni glasbi namenjajo poseben, vpadljiv avtorski dotik. Porque izvorno emulira raggaetonski beatovski utrip ali pač slow-salso. Toda način, kako pristno ga dvojec izvede, predstavlja mikavnost, ki se ji ne da upreti. Luma ostajata permanentna zmagovalca.

Ocena: 5

Divje jezero – Veliko mesto