Čudovito bizarni svet Tilla Lindemanna

Kako zelo poseben, odbito ekspliciten in še kaj za povrhu, je svet nemškega pevca Tilla Lindemanna, smo lahko doživeli ob obisku njegovega koncerta v zagrebški Areni. Tam so po zraku letele tako torte kot ribe, vse skupaj pa je zapakiral v ekstravagantno-udarni šov, kamor so imele vstop samo polnoletne osebe.

Kot vemo, je pevec Till Lindemann, ki bo januarja dopolnil 63 let, pred dobrim desetletjem ustanovil super-duo projekt Lindemann, skupaj s švedskim multiinstrumentalistom Petrom Tägtgrenom, s katerim sta izdala dva albuma Skills in Pills (2015) in F & M (2019). Lindemann ima od leta 2020 samostojno zasedbo, v kateri mrgoli brkih plavolasih lepotičk, album Zunge iz leta 2023, pa je letos dobil predelano različico Zunge 2025.

Zlato-črno obarvani šov je ponudil teater ekstrema in udarno metal-industrial godbe.

Če pregovorno Lindemanna poslušajo predvsem ljubitelji njegove matične zasedbe Rammstein, je dejstvo, da je bilo tokrat pred in v zagrebški Areni občutiti precej manjši naval, tako da o gneči ni bilo mogoče govoriti. To se je opazilo tudi v notranjosti dvorane, ki je bila morda tretjinsko zapolnjena. Njegova pričujoča turneja Meine Welt, pa nas dobesedno potegne v njegov svet. To je svet debelušk, mesenosti, perverzne spolnosti, nasilja in veliko krvi. Vse za dober šov. Človek dobi občutek, da je bilo vse, kar je počel v Rammstein, pravzaprav samo predjed za to, kar lahko doživimo na njegovem samostojnem koncertu.

Lindemann se je na tej turneji odel v zlato-črne odtenke, skupaj z blond irokezo, že pri prvi pesmi Fat, pa mu družbo delata nuni, ki se nato slečeta do spodnjega perila, gre pa za njegovi seksi plesalki, ki sta se odeli v debeluški, a poskrbita za seksi gibe in zapeljivo plesanje. Šov tokrat ne temelji na ognju, kot je to običajno pri Rammstein, temveč bi se lahko dejalo, da nas popelje skozi perverzije in vsakršne ekstremnosti norega umetnika, za katerega se zdi, da je nenasiten, da mu ni nikoli dovolj. Dovolj krvi, nasilja ali najbolj divjih spolnih izprijenosti.

V okviru turneje Mein Welt bo imel do konca leta 25 koncertov v sedemnajstih državah.

Tudi zato so bila na vstopnicah natisnjena opozorila, da koncert lahko obiščejo samo polnoletne osebe. Zelo očitno je to postalo pri pesmi Golden Shower, kjer so bile projekcije obritih, "cvetočih" ženskih mednožij in seveda nazornega škropljenja, ki se seveda nanaša na sam naslov pesmi. Da zna pevec zadeve tudi umiriti, je pokazal s pesmijo Tanzlehrerin (učiteljica plesa op. a.), ko je njegov kitarist poprijel za akustično kitaro, sam pa je lepo, tako kot zna, odpel baladno pesem s svojim mogočnim baritonom. Pesem Blut (kri op. a.) je avditorij obarvala v rdečo barvo, napolnjeni (sprednji) del parterja pa so škropili z razprševalci z vodo, ki je simbolizirala kri, četudi morda večina obiskovalcev ob zunanjih temperaturah okoli ledišča, morda ni pričakovala mokrega presenečenja v predbožičnem času. Za seksi elemente šova sta poskrbeli predvsem njegovi plesalki, ki sta se praktično za vsako pesem prelevili v novo zapeljivo, bolj ali manj slečeno, opravo, klaviaturistka pa je po potrebi pokazala tudi svoje spretnosti plesa ob drogu. Pri skladbi Allesfresser ("vsežerec" op. a.) so šov zabelili z metanjem tort med občinstvo, manjkalo pa ni niti škropljenje s šampanjcem, da ne omenjamo bobnarja, ki se je prelevil v potetovirano žensko in izvajal nekakšen vaginalno-menstrualni šov za tiste z dobrimi želodci. Za Platz Eins so Tilla zaprli v velikanski prosojni balon oz. žogo ter ga popeljali po parterju, oder so obarvale mavrične barve, za sam konec pa so na velikanskih podstavkih na strop odra dvignili basistko, ki je poskrbela za solidno solažo ter plesalki, ki sta salutirali v zlatih opravah. Za zaključek uradnega dela so izvedli še pesmi Du hast kein Herz ter Skills in Pills, po uri in četrt pa so vsi pričakovali še dodatek, na kar je nakazoval tudi napis na ekranu "do you want some more?" (ali želite še več? op. a.).

Klaviaturistka se je po potrebi spremenila tudi v plesalko ob drogu.

Seveda so se vrnili ter zaigrali skladbi Übers Meer ter Knebel, za Fish On, pa je spet sledilo teatralično metanje svežih rib med prve vrste parterja, kar je na tej turneji postala že prava stalnica, skupaj z zanimivimi posnetki obiskovalcev na družbenih omrežjih. Pomenljivo Ich hasse Kinder (sovražim otroke op. a.) so prihranili za udarni konec, poslovili pa se ob zvokih Home Sweet Home, ko se je pevec poklonil s svojo celotno zasedbo in lepo zahvalil za obisk. Obenem pa smo lahko videli naznanilo, da prihodnje leto pripravlja svoj mini festival, ki bo potekal 3. in 4. julija v Leipzigu.

Pesem Allesfresser so zabelili s šampanjcem ter metanjem tort med občinstvo.