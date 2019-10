Čuki: Delo za otroke je odgovorno delo

Ko preštejemo, v koliko različnih žanrih so se doslej preizkusili Čuki, ki so v več kot tridesetih letih kariere pli preko popa, countryja, funkyja, pa do narodnozabavnih viž in pesmic za otroke, kar ne pridemo do konca. Dejstvo pa je tudi, da so v teh letih napisali tudi številne otroške pesmi, ki so jih otroci posvojili, skladbice pa so zaznamovale številne generacije otrok. Med njimi so Mi gremo pa na morje, Ribič Pepe, Zapleši Hubba Bubba, Ur'ca, Hugo, Ko ko ko in tako naprej.

Po krokodilčkih, štorkljah so zdaj očitno na vrsti mravljice, kot so poimenovali svojo novo pesem s koreografijo vred. Pod pesem se je podpisal Jože Potrebuješ, ki meni, da je pomembno, da otroci že od ranega otroštva pojejo slovenske pesmi, videospot jim je posnel Jani Pavec, Čuke pa spremenil v gozdne palčke. V pravljični deželi Gorajte so se prelevili v Gozdnega Joža, rezervnega Bedanca Jerneja, Brincljevega mrzlega bratranca Matjaža in Groz(d)nega Miha. Menda so se zabavali celo tako zelo, da je padla celo ideja, da bi posneli nadaljevanko s temi liki. Več o vsem skupaj nam je v klepetu zaupal Jože.

Nova pesem Mravljice je za otroke, peljali ste jih že v hribe, na morje, igrali ste se kavbojce in indijance, šli k zobarju ..., koliko vaših oboževalcev je dejansko otrok?

Kot kaže so že vseh 30 let naša zvesta publika tudi najmlajši. Poleg vseh zvrsti glasbe, in po večini sploh niso prvotno namenjeni otrokom, smo Čuki posneli tudi kar nekaj pesmi prav zanje. Sam pa sem kot avtor glasbe sodeloval tudi pri nekaj mladinskih filmih (Dvojne počitnice, Zvesti prijatelji, Pozabljeni zaklad) Si predstavljate, da ima pesem Ko ko ko v manj kot dveh letih šest milijonov ogledov, ne vem če ima še katera slovenska pesem v tako kratkem času tak uspeh. Pa se ne vrti skoraj na nobenih radijskih postajah. Zavedamo pa se, da je glasba eden od poglavitnih dejavnikov, kako pri otrocih skrbeti, da bodo uporabljali slovensko besedo in jo z veseljem uporabljali. V poplavi tuje ponudbe, kjer je ponavadi vključena še TV ali tudi filmska industrija z vsem milijoni, ki se vlagajo v to, ni enostavno prepričati že najmlajših, kaj šele mladine, da se izražajo v materinem jeziku. Delo za otroke je odgovorno delo.