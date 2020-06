Čuki pošiljajo Pozdrav s planin

Člani skupine Čuki so, glede na svoje pesmi, ljubitelji morja in planin. Nekoč so prepevali 'Mi gremo pa na morje', danes pa pošiljajo 'Pozdrav s planin'. To je namreč pesem, za katero so posneli videospot, čeprav je stara že polna tri desetletja.

Čuki pravijo, da je pesem Pozdrav s planin hvalnica našim hribom in goram. Stara je že polnih trideset let, saj je izšla leta 1990 na prvi kaseti skupine Čuki z naslovom Na licu bela solza. Čeprav je bila pesem že takrat zelo priljubljena, pa zanjo žal nikoli niso posneli videospota. icon-expand Čuki so poslušalce razveselili z znano pesmijo v novi preobleki, posneli pa so tudi videospot. FOTO: osebni arhiv V času pandemije so Čuki na družabnih omrežjih malo obujali spomine na pesmi, ki jih je javnost v preteklosti že slišala in tako so jih poslušalci spodbudili, naj na novo posnamejo nekaj melodij starejšega datuma. Tako je kot prva nastala nova priredba pesmi Pozdrav s planin. Pesem pa je dobila tudi svojevrsten videospot, saj so se člani skupine odločili obuditi legendarnega junaka Kekca. Teto Pehto je odigrala voditeljica Jasna Kuljaj, Ranko Babić pa se je prelevil v vlogo Kekca. Čuki pa so o pesmi povedali še: ''Vse tiste, ki ste pesem Pozdrav s planin poznali že od začetkov kariere Čukov, vas bo zagotovo zazibala v nostalgijo, tisti, ki jo boste slišali prvič, pa vas bo to poletje zagotovo spremljala na vseh hribovskih poteh, kjer si jo boste z veseljem požvižgavali.''