Čuki predstavljajo praznično pesem

Priljubljena skupina je praznični vikend preživela delovno, a zabave ni manjkalo. Na ljubljanskem Tromostovju so snemali spot za novo pesem Cel svet imaš na dlani. Seveda so pritegnili množico ljudi, ki se je z njimi zabavala, in z zanimanjem opazovala snemanje ter poplesavala ob prijetnih ritmih.