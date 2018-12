Čuki s pesmijo za lepe zimske dni

Samo dva meseca po pesmi Če se od spominov da živet so Čukis skladbo in videospotom Cel svet imaš na dlanipripravili hvalospev prijateljstvu, ki je zelo praznično obarvan, primeren prav za decembrske dni. Z njo se hočejo zahvaliti vsem, ki jim vsakič in znova prisluhnejo, se z njimi srečujejo na številnih nastopih in prepevajo njihove pesmi. "No, tale je (spet) ena izmed takšnih, ki vam ne bo šla iz glave in jo boste radi poslušali in prepevali ne le v novoletno-božičnem času, ampak kar čez celo leto," menijo Čuki.