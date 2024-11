Čuki z Novoletno zaobljubo: Kako se da imeti tako pesem eno leto v predalu?

Čuki so izdali novo praznično pesem z naslovom Novoletna zaobljuba. Velika večina ljudi si vsako leto zada kakšno novoletno zaobljubo. Te so lahko od najbolj običajnih pa do najbolj bizarnih, ki se jih raje ne pove na glas. Kakšne so in koliko časa trajajo, pa je vedno zanimiva tema pogovorov. Zgodba pesmi Čukov je bolj običajna in govori o tem, kako si je zaljubljen par zadal zaobljubo, da bo svojo zaljubljenost kronal s tem, da bo postal in ostal par. Žal pa, kot se rado zgodi, se je ta novoletna zaobljuba stopila, kot snežinka na njeni nežni dlani.

"Za letos sploh nismo imeli v planu posneti še kakšne nove praznične pesmi, saj sta Daj mi poljub in Cel svet imaš na dlani še vedno nadvse aktualna, pa tudi Na pumpo še vedno navdušuje. Ampak potem me je neke noči prešinila melodija in ideja o tej pesmi. To je bilo dober teden nazaj. Prav, bo prišla prav drugo leto, smo si rekli. Ampak ustvarjalni nemir je narekoval, da smo že naslednje dni pri Alešu Zibelniku snemali pesem, čez pet dni pa že videospot. Kako pa se da imeti tako pesem eno leto v predalu," je ob izidu povedal Jože Potrebuješ.