Čuki združili moči s hčerko Jožeta Potrebuješa: 'Prišla je v studio in odpela'

Čuki so se pri novi skladbi Tišlarski pozdrav odločili za sodelovanje s posebno gostjo. To namreč ni nihče drug kot hči frontmana Jožeta Potrebuješa , Eva Potrebuješ . Kot pravijo, se s skladbo lahko poistoveti vsak, ki je kadarkoli opremljal ali prenavljal stanovanje. Mlado dekle namreč čaka na mizarja, ti pa ji odgovarjajo: "Mi, mizarji, res smo carji."

In kaj sta Eva in oče zakuhala? "Povabil me je, jaz pa sem, seveda, privolila. Zgodba pa sicer govori o dekletu, ki čaka in čaka fanta. Na koncu pa prej dobi fanta kot mizarja na dom," je dejala Eva. Kot pojasnjuje, zaradi prisotnosti očeta ni bila nič nestrpna, saj je s Čuki povezana že praktično celo življenje. "Je bilo še celo malo lažje," je dejala.

Jože je sicer razkril, da Eva ni bila prva izbira za duet s Čuki. "Prišla je v studio, odpela in vsi so bili zelo navdušeni. Veliko ljudi jo je iskreno pohvalilo. Recimo, Tanja Žagar je že ob 9.15 poklicala in rekla, da lahko kar končam s Čuki in se samo s hčerko ukvarjam. Med drugim sta ji čestitala tudi Saša Lendero in Boris Kopitar," je dejal.