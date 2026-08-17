Čustvena Kreslin in Šerbedžija zapela v spomin na Mileno Zupančič

Le dan po smrti izjemne igralke Milene Zupančič je na Velikem Brionu zazvenela posebna pesem. Skupaj sta jo na odru Gledališča Ulysses v spomin nanjo zapela legendarna Vlado Kreslin in Rade Šerbedžija. Na obrazu obeh je bilo moč opaziti močna čustva, ko sta pesem Namesto koga roža cveti posvetila slovenski igralski legendi, ki je umrla 15. avgusta, stara 79 let. "Roža za Mileno. Veliki Brion, sinoči," je ob posnetku na družbenem omrežju preprosto, a povedno zapisal Kreslin.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Za neverjetno igralko. Najlepšo. Najboljšo. Najbolj čudovito. Ki je proslavila svojo državo in jezik ter odigrala kraljevsko. Za našo kraljico Mileno," je po odigrani pesmi in bučnem aplavzu občinstva dejal Rade. Za legendarnega Šerbedžijo je bila Milena veliko več kot igralska kolegica. Bila sta dolgoletna prijatelja, svoje poti pa sta prvič tesneje prepletla že v času svojih študentskih let. Šerbedžija je o njej govoril z velikim občudovanjem in jo označil za eno največjih igralskih osebnosti svoje generacije. Prav zato je bil poklon na Brionih še posebej oseben. Šerbedžija in Zupančičeva sta bila povezana tudi umetniško. Skupaj sta med drugim nastopila v filmu Novinar iz leta 1979, v katerem je Šerbedžija igral novinarja Vlada Kovača, Zupančičeva pa njegovo ženo Ireno. Film režiserja Fadila Hadžića je bil v Pulju nagrajen z več priznanji, med drugim z zlato areno za režijo.

Kreslin in Šerbedžija. FOTO: Facebook

Izbrala pesem, ki ju povezuje že desetletja

Namesto koga roža cveti je ena najbolj prepoznavnih Kreslinovih pesmi, ki jo je skozi leta izvajal tudi skupaj s Šerbedžijo. Njuno sodelovanje sega več desetletij nazaj, pesem pa sta skupaj izvajala tudi v okviru gledališča Ulysses in na koncertnih odrih. Posnetki njunih skupnih izvedb so ohranjeni že iz začetka 90. let. Tokrat je dobila pesem drugačen pomen in zven. Ganljiv je bil že Šerbedžijev koncert v ljubljanskih Križankah junija 2024. Igralec, režiser in glasbenik je celoten večer posvetil svoji dolgoletni prijateljici in igralski kolegici Mileni Zupančič, ki je bila takrat po bolezni in operaciji. "Ona je božje čudo," je o njej povedal in dodal, da ji želi s koncertom peti ter jo podpreti. Zupančičeva je bila tudi sama med občinstvom, Šerbedžija pa je med koncertom večkrat stopil z odra in ji zapel. Pri tem večeru je imel posebno vlogo tudi Vlado Kreslin, ki je nastopil kot gost presenečenja. S Šerbedžijo sta skupaj ustvarila enega osrednjih trenutkov večera.