Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Čustvena Kreslin in Šerbedžija zapela v spomin na Mileno Zupančič

Brioni, 17. 08. 2026 12.17 pred 36 minutami 3 min branja 1

Avtor:
A. J.
Kreslin in Šerbedžija

"Roža za Mileno. Veliki Brion, sinoči." S tem preprostim, a povednim zapisom je glasbenik Vlado Kreslin delil z javnostjo čustven poklon veliki slovenski igralki Mileni Zupančič. Na odru na Velikem Brionu se mu je pridružil legendarni Rade Šerbedžija in skupaj sta občinstvu in Mileni poklonila ganljivo izvedbo pesmi Namesto koga roža cveti.

Le dan po smrti izjemne igralke Milene Zupančič je na Velikem Brionu zazvenela posebna pesem. Skupaj sta jo na odru Gledališča Ulysses v spomin nanjo zapela legendarna Vlado Kreslin in Rade Šerbedžija.

Na obrazu obeh je bilo moč opaziti močna čustva, ko sta pesem Namesto koga roža cveti posvetila slovenski igralski legendi, ki je umrla 15. avgusta, stara 79 let. "Roža za Mileno. Veliki Brion, sinoči," je ob posnetku na družbenem omrežju preprosto, a povedno zapisal Kreslin.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Za neverjetno igralko. Najlepšo. Najboljšo. Najbolj čudovito. Ki je proslavila svojo državo in jezik ter odigrala kraljevsko. Za našo kraljico Mileno," je po odigrani pesmi in bučnem aplavzu občinstva dejal Rade.

Za legendarnega Šerbedžijo je bila Milena veliko več kot igralska kolegica. Bila sta dolgoletna prijatelja, svoje poti pa sta prvič tesneje prepletla že v času svojih študentskih let. Šerbedžija je o njej govoril z velikim občudovanjem in jo označil za eno največjih igralskih osebnosti svoje generacije. Prav zato je bil poklon na Brionih še posebej oseben. Šerbedžija in Zupančičeva sta bila povezana tudi umetniško. Skupaj sta med drugim nastopila v filmu Novinar iz leta 1979, v katerem je Šerbedžija igral novinarja Vlada Kovača, Zupančičeva pa njegovo ženo Ireno. Film režiserja Fadila Hadžića je bil v Pulju nagrajen z več priznanji, med drugim z zlato areno za režijo.

Kreslin in Šerbedžija.
Kreslin in Šerbedžija.
FOTO: Facebook

Izbrala pesem, ki ju povezuje že desetletja

Namesto koga roža cveti je ena najbolj prepoznavnih Kreslinovih pesmi, ki jo je skozi leta izvajal tudi skupaj s Šerbedžijo. Njuno sodelovanje sega več desetletij nazaj, pesem pa sta skupaj izvajala tudi v okviru gledališča Ulysses in na koncertnih odrih. Posnetki njunih skupnih izvedb so ohranjeni že iz začetka 90. let. Tokrat je dobila pesem drugačen pomen in zven.

Ganljiv je bil že Šerbedžijev koncert v ljubljanskih Križankah junija 2024. Igralec, režiser in glasbenik je celoten večer posvetil svoji dolgoletni prijateljici in igralski kolegici Mileni Zupančič, ki je bila takrat po bolezni in operaciji. "Ona je božje čudo," je o njej povedal in dodal, da ji želi s koncertom peti ter jo podpreti. Zupančičeva je bila tudi sama med občinstvom, Šerbedžija pa je med koncertom večkrat stopil z odra in ji zapel. Pri tem večeru je imel posebno vlogo tudi Vlado Kreslin, ki je nastopil kot gost presenečenja. S Šerbedžijo sta skupaj ustvarila enega osrednjih trenutkov večera.

Preberi še Pokloni dežujejo: Bila je neprecenljiva in vredna vsega spoštovanja na svetu

Eno najprepoznavnejših slovenskih igralk so kolegi vselej opisovali kot izjemno nadarjeno, inteligentno in karizmatično. Srca gledalcev je osvojila v kultni klasiki Cvetje v jeseni, podpisala pa se je tudi pod številne kompleksne gledališke vloge. S skoraj 60 leti ustvarjanja in več kot 200 vlogami si je pridobila status igralske ikone.

Postala je umetnica, ki je s svojo prezenco oblikovala generacije, in igralka, ki je postala del slovenske kulturne zgodovine. "Imela je vse, kar igralka mora imeti. Bila je lepa in še vedno je lepa. Bila je neverjetno talentirana ter pametna in modra. Vedno je vedela, kaj je treba in kako je treba," jo je za našo oddajo Fokus opisal Rade Šerbedžija.

milena zupančič rade šerbedžija vlado kreslin pesem posnetek

Kaj ponuja letošnje koncertno poletje?

Obujena The Game of Love nazdravlja zapuščini Clivea Davisa

24ur.com Rade Šerbedžija koncert posvetil Mileni Zupančič: Ona je božje čudo
24ur.com Monika Avsenik z Andreo Bocellijem navdušila v puljski Areni
24ur.com Slovenec Kristijan Crnica v finalu hrvaških Supertalentov
24ur.com Hrvaški evrovizijski predstavnik: Klemen Slakonja bo nedvomno osvojil srca ljudi
24ur.com 'On je legenda! On je Vlado Kreslin!'
24ur.com Wkrwglca: pristen utrip kraškega ponosa z dobro glasbo
24ur.com Sergej Ćetković tik pred koncertom oboževalki izpolnil željo
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
luna.3
17. 08. 2026 12.52
Čustveno, seže do srca, to so pravi prijatelji.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kaj je Adam Sandler počel v bazenu? Hčerka je razkrila nepričakovano podrobnost
Ključno živilo, ki ga je dobro vključiti v prehrano otroka pred vrtcem
Ključno živilo, ki ga je dobro vključiti v prehrano otroka pred vrtcem
Hayden Panettiere za seboj pustila 11-letno hčerko: čeprav ni živela z njo, sta bili zelo povezani
Hayden Panettiere za seboj pustila 11-letno hčerko: čeprav ni živela z njo, sta bili zelo povezani
Algoritemsko starševstvo: ko družbena omrežja začnejo določati, česa se starši bojijo
Algoritemsko starševstvo: ko družbena omrežja začnejo določati, česa se starši bojijo
zadovoljna
Portal
Je to jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile vse?
Dnevni horoskop: Za eno znamenje se ljubezen razvija lepo, a počasi
Dnevni horoskop: Za eno znamenje se ljubezen razvija lepo, a počasi
Japonska hoja navdušuje svet: 30 minut hoje, ki prinaša več koristi kot običajen sprehod
Japonska hoja navdušuje svet: 30 minut hoje, ki prinaša več koristi kot običajen sprehod
Njega je ljubila pred smrtjo: dve največji ljubezni njenega življenja
Njega je ljubila pred smrtjo: dve največji ljubezni njenega življenja
vizita
Portal
Visok LDL holesterol: tveganje za srce in celotno telo
Nepričakovan vzrok za bolečino med lopaticami
Nepričakovan vzrok za bolečino med lopaticami
Povezava med vidom in demenco: na kaj moramo biti pozorni
Povezava med vidom in demenco: na kaj moramo biti pozorni
Zakaj pred menstruacijo čutimo neustavljivo lakoto?
Zakaj pred menstruacijo čutimo neustavljivo lakoto?
cekin
Portal
Morda ste že leta premalo plačani
Brez diplome do odlične plače: To so dela prihodnosti, kjer diploma ni najpomembnejša
Brez diplome do odlične plače: To so dela prihodnosti, kjer diploma ni najpomembnejša
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
moskisvet
Portal
Nasmejana Rebeka Dremelj uživa na morju
Pasivno sedenje pred televizijo: Zakaj so moški bolj ogroženi?
Pasivno sedenje pred televizijo: Zakaj so moški bolj ogroženi?
'Bil je mrtev pijan': Richard Burton je za vlogo Tita dobil milijon
'Bil je mrtev pijan': Richard Burton je za vlogo Tita dobil milijon
Ideja za poletno branje: Kako je majhna človeška vrsta osvojila svet
Ideja za poletno branje: Kako je majhna človeška vrsta osvojila svet
dominvrt
Portal
Kako se znebiti slaka – in zakaj ga včasih ne bi smeli odstraniti
Kako učinkovito skriti kable ob stenskem televizorju?
Kako učinkovito skriti kable ob stenskem televizorju?
Iz umazane rudniške stavbe ustvarili dom, ki jemlje dih
Iz umazane rudniške stavbe ustvarili dom, ki jemlje dih
Kako očistiti plastične stole? Ta preprost trik jim povrne sijaj
Kako očistiti plastične stole? Ta preprost trik jim povrne sijaj
okusno
Portal
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
Kaj skuhati 'na hitro': 8 poletnih receptov naših bralcev, ki rešijo kosilo med tednom
Kaj skuhati 'na hitro': 8 poletnih receptov naših bralcev, ki rešijo kosilo med tednom
Če zvečer pogosto postanete lačni, poskusite to preprosto kombinacijo
Če zvečer pogosto postanete lačni, poskusite to preprosto kombinacijo
Luka Jezeršek pred novo sezono razkril ključ do uspeha v MasterChefu
Luka Jezeršek pred novo sezono razkril ključ do uspeha v MasterChefu
voyo
Portal
Jurski svet
Morilka z OnlyFansa
Morilka z OnlyFansa
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Všečkana
Všečkana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897