Čustvena Shakira napovedala nov album: To je šele začetek

Naj pred tem še omenimo, da je njena pesem Girl Like Me , pri kateri je moči združila s skupino Black Eyed Peas in ki je izšla 4. decembra lani, požela izjemen uspeh, saj ima videospot za omenjeno pesem že več kot 411 milijonov ogledov na YouTubu, visoka številka pa je na nek način potrditev, da so jo pevkini oboževalci vzeli za svojo.

Shakira se dobro zaveda, da njeni oboževalci pogrešajo njene koncerte in da si želijo novih pesmi, še posebej po več kot letu dni pandemije in občasnega zaprtja, zato se je odločila, da jih razveseli z nepričakovano novico. Zvezdnica se je zaprla v snemalni studio in posnela kar nekaj novih pesmi, s katerimi bo razveselila svoje občinstvo.

''Po enem letu izolacije, sem imela najbolj čarobno snemanje. V 14 dneh sem ustvarila ogromno novih pesmi, imela sem ogromno inspiracije. Hvala vsem za podporo. Srečna sem za svojo novo glasbo! To je zgolj šele začetek!''je sporočila svojim sledilcem na Instagramu, kjer jih ima že več kot 70 milijonov.

Kolumbijska zvezdnica je prejšnji mesec na Instagramu delila fotografijo s studia, kjer je ustvarjala z velikimi glasbenimi imeni, kot soAndrew Watt, Ali Tamposiin produkcijsko ekipoMonster & Strangers. Naj omenimo, da so omenjena imena sodelovala pri uspešnicah, kot so Break My Heart (Dua Lipa), Let Me Love You (Justin Bieber), Midnight Sky (Miley Cyrus), Peaches (Justin Bieber),Señorita (Camila Cabello in Shawn Mendes).

Zanimivo, da je Shakira veselo novico delila ravno na 26. maj – dan, ko je pred štirimi leti uradno izšel njen enajsti studijski album El Dorado.