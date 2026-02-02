Naslovnica
Glasba

Čustveni poklon preminulim glasbenikom, prisotni člani Ozzyjeve družine

Los Angeles, 02. 02. 2026 15.01 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Ozzy Osbourne

Med podelitvijo grammyjev za najboljše glasbene dosežke minulega leta so se spomnili tudi glasbenikov, od katerih se je svet leta 2026 za vedno poslovil. Posebej čustveno je postalo, ko so se poklonili Ozzyju Osbournu, v dvorani pa so bili prisotni tudi člani njegove družine.

Nacionalna akademija fonografskih umetnosti in znanosti se je med podelitvijo grammyjev spomnila tudi tistih, ki so se leta 2026 za vedno poslovili. Med drugim so se poklonili Ozzyju Osbournu, D'Angelu, Roberti Flack in nekaterim drugim, Reba McEntire pa je zapela v spomin na pastorka, 48-letnega Brandona Blackstocka, ki je umrl po bitki z rakom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Eden najbolj čustvenih nastopov je bil, ko so na oder stopili Post Malone, Slash, Duff McKagan in Andrew Watt, ki so se s pesmijo War Pigs spomnili Ozzyja Osbourna. Med povabljenci so bili tudi žena pokojnega pevca Sharon Osbourne in njegovi otroci Kelly, Jack in Aimee, ki se v javnosti le redko pojavlja. Pevca skupine Black Sabbath se je spomnil tudi Yungblud, ki je svoj prvi kipec, ki ga je osvojil ta večer, poklonil prav temu, na odru pa se mu je pridružila tudi Sharon.

Lauryn Hill se je s svojo pesmijo Nothing Even Matters spomnila na D'Angela, pozneje pa se ji je pridružil še Lucky Daye. Raphael Saadiq in Anthony Hamilton sta nastopila s pesmijo Lady, Leon Thomas pa je zapel priredbo pesmi Devil's Pie. Na oder je stopil tudi grammyjev nagrajenec Jon Batiste s pesmijo Africa. Skupaj s Hill sta se nato poklonila Roberti Flack, 50-letnica pa je skupaj z Wyclefom Jeanom odpela priredbo njene pesmi Killing Me Softly.

Delta Riff: Treba je izključiti ego in delati v dobro glasbe

