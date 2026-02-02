Čustveni poklon preminulim glasbenikom, prisotni člani Ozzyjeve družine

Nacionalna akademija fonografskih umetnosti in znanosti se je med podelitvijo grammyjev spomnila tudi tistih, ki so se leta 2026 za vedno poslovili. Med drugim so se poklonili Ozzyju Osbournu, D'Angelu, Roberti Flack in nekaterim drugim, Reba McEntire pa je zapela v spomin na pastorka, 48-letnega Brandona Blackstocka, ki je umrl po bitki z rakom.

Eden najbolj čustvenih nastopov je bil, ko so na oder stopili Post Malone, Slash, Duff McKagan in Andrew Watt, ki so se s pesmijo War Pigs spomnili Ozzyja Osbourna. Med povabljenci so bili tudi žena pokojnega pevca Sharon Osbourne in njegovi otroci Kelly, Jack in Aimee, ki se v javnosti le redko pojavlja. Pevca skupine Black Sabbath se je spomnil tudi Yungblud, ki je svoj prvi kipec, ki ga je osvojil ta večer, poklonil prav temu, na odru pa se mu je pridružila tudi Sharon.

