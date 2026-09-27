Čutne trap serenade z balkanskim predznakom

ATLAS EROTIKA - Sanama

Trio Atlas Erotika se na drugi albumski tek odpravi s pričakovano popotnico. Začetni song opiše srčno bolečno po razhodu. Romantično sanjarjenje, ki sledi, vključuje tudi verz, "... samo zbog tebe volim Beograd". Ritmični model prvenstveno namenjen nedorečeni koreografiji s počasnim kretnjam, pogledi rahlo v tla in istočasnim stiskom kozarca ali steklenice, se ohrani tudi v komadu Stimulans. Ta in song z naslovom Dugujem ima primerjalno sicer že več popevkarskih, tj. klasično odpetih korusov. Iz slednjega zasije še posebej zanimivo fragmentiran refren, ki mestoma že izstopa iz celote. Toda dinamični okvir albuma se kljub odlični Glasovi, ki vključuje tudi latino pridih, kot da ne želi spreobrniti. Skriti hit Instinkt je izvedbeno še nabolj rapersko kreposten posnetek, pri čemer se še ena ponovitev (retoričnega) vprašanja ".... na koga misliš" zdi kot namensko varovalo za ohranjanje temeljne motivike tako specifične za mehki balkanski trap, še posebej pa mešanico tega in R&B-ja. Gostovanje raperja KIMMV-ja v zaključni s pomenljivim naslovom U Ljubljani mikro klimo kompleta domiselno nadgradi. Še prej pa nas Atlas Erotika ujamejo z Instinktu sorodno zarisano je ritmiko v izvrstni Skini Jeans. V to se diskretno prikrade še afrobeat oziroma dance hall esenca, ki lepo razširi slogovni diapazon, drugaše, opomni, da je nadstavba slišanega v resnici super senzibilen soul-pop. Produkcijsko traperski bend Atlas Erotika, z Anžetom Kacafuro kot njegovim glasbenim kapetanom, je po šestih letih hibernacije pripravil krasen album za več-priložnostno dnevno-nočno spremljavo, a verndar album le za zelo specifičen okus, ki mu vztrajna raba auto-tune efekta prija v neskončnost.



