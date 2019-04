Cypress Hill: 'To je oltar za vse zadetke!'

Cypress Hill je prva latinskoameriška rap skupina, ki se je iz nevarnih kalifornijskih ulic, polnih drog, nasilja in orožja, prebila do svetovnega uspeha in slave. Ob 30-letnici kariere so se jim poklonili z zvezdo na Pločniku slavnih. Strastni ljubitelji marihuane pa so predlagali nekoliko drugačen simbol njihovega navdiha in uspeha.