Cypress Hill bo prva latino rap zasedba na Pločniku slavnih

Zasedbo Cypress Hill so leta 1988 ustanovili B-Real, DJ MuggsinSen Dog, od leta 1993 pa je z njimi tudi tolkalec Eric Bobo. Nekoč so naredili pesem Rap Superstar in rapali o tem, kako je to, če si superzvezda, zdaj pa bodo nekaj slave lahko okusili tudi z dejstvom, da jim bodo na hollywoodskem Pločniku slavnih (Walk of Fame) 18. aprila odkrili zvezdo.