Cypress Hill maja prihajajo v Umag!

Zasedbo Cypress Hill so leta 1988 ustanovili B-Real, DJ Muggs in Sen Dog , od leta 1993 pa je z njimi tudi tolkalec Eric Bobo . Leta 1991 so izbrali istoimenski prvenec, na katerem je postala manjši hit pesem How I Could Just Kill a Man, nato pa so širše uspeli s pesmijoInsane in the Brain z drugega albuma Black Sunday (1993), kjer so bili singli še I ain't goin' out like that, When the shit goes downinLick a shot. Uspeh so nadaljevali z albumoma Cypress Hill III: Temples of Boom (1995) in Cypress Hill IV (1998), v novem tisočletju pa izdali ploščeSkull & Bones, Stoned Raiders, Till death do us part, Rise Up, nazadnje pa odlično Elephants on Acid leta 2018. V več kot tridesetletni karieri so tako nanizali številne uspešnice kot so Throw your set in te air, Illusions, Tequila Sunrise, Worldwide, Rap Superstar in številne druge.

18. aprila lani so postali prva latino rap zasedba, k je dobila zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih (Walk of Fame), ki so jo komentirali, da je to "oltar za vse zadetke". Potem, ko smo jih lahko pred slabim desetletjem, leta 2011, že poslušali na festivalu INmusic, B-Real pa je leta 2017 na zagrebški Šalati nastopil s superskupino Prophets of Rage, zdaj zasedba prihaja na letošnji festival Sea Star, ki se bo med 22. in 23. majem zgodil v Umagu, v laguni Stella Maris. Kalifornijski bogovi rapa, ki so zapisali zgodovinske korake sodobne glasbe, so sicer prodali več kot dvajset milijonov albumov.

Cypress Hill so znani po tem, da se lahko suvereno križajo tudi s kitarami, saj so sodelovali tudi z zasedbami kot so Pearl Jam, Sonic Youth, Rage Against the Machine, B-Real pa je zadnja tri leta, kot rečeno, tudi član superskupine Prophets of Rage. Na festivalu Sea Star se obeta ekskluzivni nastop, saj bodo nastopili le na tem koncu Evrope in na Islandiji.

V Umagu bodo tako na seznamu nastopajočih združili moči z z izvajalci kot so Amelie Lens, Meduza, Dubioza Kolektiv, Vojko V, Klinac, Z++, Kuku$, Buntai, Brudaz in drugi.