Cyrusova želi postati le še Miley

MILEY - Let's Get Married

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Tudi zato, ker želi Miley Cyrus (p)ostati le še Miley, je stilska pisanost in s tem tržna univerzalnost njenega novega albuma Bass Persuades kar pričakovana. Naskok na vrhove lestvic in dolgotrajnost uspešne prodaje je osnovni imperativ. Pevkina najnovejša songovska izpostavljenka je sicer dober primer krepostne produkcijske gradnje, a bogata zvočnost le kozmetično nadgradi pričujočo ne prav inovativno kombinacijo elementov americane in popa. Ob nekaterih vstopih v refrene skladbe je Miley tako zelo podobna Dolly Parton. Včasih stvari naključno izzvenijo zelo nostalgično.

Ocena: 3,5

ANDERSON .PAAK & CORDAE - A Good Day

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Ko se slavna raperja zatečeta h katalogu velikega soulmana Billa Withersa, lahko pomislimo na marsikaj. Ok, tole je zabaven in prijazen, zagotovo privlačen napev. Toda skupaj z zgodbo iz videa kombinacija A Good Day bolj kot na resen glasbeni izstrelek spekulativno opominja na željo obeh, da bi nastopila v filmskem blockbusterju. Še preveč igrivo, vsekakor komično, a za glasbeni status obeh, da ne omenjam raperskega, kot da malce prepoceni.

Ocena: 3,5

BECK - Run Away

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Kalifornijski pop in neofolk veteran svojo značilno držo ohranja tudi na novem albumu. Americana žalostinke, ki jih Beck odpoje tako značilno zamaknjeno, dosledno predstavljajo vabilo k dokončnemu pobegu oziroma utrjujejo težnje po alienaciji, ki jih pozna vsakdo. Beckov novi album Ride Lonesome je, tako kot ta drugi zaporedni singlični poudarek na njem, v resnici tipičen, kot poudarja sam, stratosferski deja-vu.

Ocena: 3