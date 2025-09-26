Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Dadi Daz preoblekel uspešnico Podoben sem zmaju

Ljubljana, 26. 09. 2025 20.48 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ota Širca Roš , E.M.
Komentarji
0

Dadi Daz se po dolgih 28 letih vrača s svežo različico svoje uspešnice Podoben sem zmaju, tokrat tudi v hrvaškem jeziku, Dadi Daz pravi, da se se z novo različico simbolično vrača k svojim koreninam, a hkrati odpira vrata novi generaciji poslušalcev, ki bodo pesem spoznali v sodobni preobleki.

Dadi Daz po 28 letih znova obuja svojo največjo uspešnico. Slovenski pevec se po dolgih letih vrača s svežo različico svoje legendarne uspešnice Podoben sem zmaju. Tokrat je skladbo prvič posnel tudi v hrvaškem jeziku, besedilo pa mu je prispeval priznani ustvarjalec Damir Kovačič, ki je režiral tudi videospot. Produkcijo pesmi je prevzel Alex Volasko, ki je poskrbel za sodoben glasbeni pridih.

Videospot, ki je bil posnet v Ljubljani na slikovitih lokacijah, po besedah pevca pričara pravo nostalgično, a hkrati svežo energijo pesmi, ki je v devetdesetih osvojila srca poslušalcev.Dadi Daz se z novo različico simbolično vrača k svojim koreninam, a hkrati odpira vrata novi generaciji poslušalcev, ki bodo pesem spoznali v sodobni preobleki.

dadi daz Podoben sem zmaju
Naslednji članek

Nika Zorjan in Masayah: Najboljše stvari se zgodijo spontano. Midve sva dokaz

SORODNI ČLANKI

Na glasbeno sceno se vrača Dadi Daz: Tople vode danes ne boš odkril

VIDEO: 'Snemali smo v res težkih razmerah'

VIDEO: Ko se Dadi Daz in Damir Kovačić 'borita' za naklonjenost seksi knjižničarke

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256