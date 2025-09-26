Dadi Daz preoblekel uspešnico Podoben sem zmaju

Dadi Daz po 28 letih znova obuja svojo največjo uspešnico. Slovenski pevec se po dolgih letih vrača s svežo različico svoje legendarne uspešnice Podoben sem zmaju. Tokrat je skladbo prvič posnel tudi v hrvaškem jeziku, besedilo pa mu je prispeval priznani ustvarjalec Damir Kovačič, ki je režiral tudi videospot. Produkcijo pesmi je prevzel Alex Volasko, ki je poskrbel za sodoben glasbeni pridih.

Videospot, ki je bil posnet v Ljubljani na slikovitih lokacijah, po besedah pevca pričara pravo nostalgično, a hkrati svežo energijo pesmi, ki je v devetdesetih osvojila srca poslušalcev.Dadi Daz se z novo različico simbolično vrača k svojim koreninam, a hkrati odpira vrata novi generaciji poslušalcev, ki bodo pesem spoznali v sodobni preobleki.