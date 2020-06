Dalajlama bo na 85. rojstni dan izdal nov album

Tibetanski duhovni in verski vodja budistov bo na začetku julija dopolnil 85 let in ob rojstnem dnevu, kot pišejo tuji mediji, izdal nov album. Na njem bodo deli njegovega poučevanja in manter, ki bodo posnete na posebno glasbeno podlago.

icon-expand Dalajlama FOTO: Profimedia Na novem albumu, ki ga bo ob 85. rojstnem dnevu julija izdal dalajlama, bo 11 pesmi. Album bo nosil naslovInner World (Notranji svet, op. a.), na njem bodo dalajlamove mantre in misli na posebni glasbeni podlagi, ki jih je verski vodja izbral sam. Na albumu bodo njegove mantre brali ali peli različni ljudje, med drugim Anoushka Shankar, hčerka legendarnega glasbenika Ravija Shankarja, in polsestra britanske glasbenice Norah Jones. "Glasba ima moč, da sporočilo doseže veliko več ljudi, kot si lahko predstavljamo. Sporočilo je, da je pravi izvor sreče toplo srce in skrb za druge," je povedal dalajlama in dodal, "namen mojega življenja je služiti ljudem, kolikor le lahko."