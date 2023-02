Damski soul špalir sklenejo bežigrajske raperke

Hit tedna je tisti Angolke iz Manchestra.

CHLOE FT. CHRIS BROWN – How Does It Feel

Med plazom novih pevskih imen, ki bi jih lahko označili kot klone prvaške SZA, si je kar naenkrat "pole position" izborila Atlantčanka Chloe Bailey. How Does It Feel vokalno gradira zadostno ambiciozno. Gotovo v tem oziru veliko značaja prispeva suverenost gostujočega megazvezdniškega kolega Chrisa Browna. Poleg nič manj zavzetega nastopa 24-letne gostiteljice Chloe pa je srčika te uspešnice premišljen, po ustroju sicer dokaj standardno izveden, basovski oziroma ritmični groove. Potiho se zdi, da ga je predlagal kar Brown. Chloejin albumski pvenec (z naslovom In Pieces), ki bo definitivno zelo odmeven, pričakujemo koncu prihodnjega meseca. Ocena: 4 IAMDDB – Where Did The Love Go?

IAMDDB je Diana De Brito. In Where Did The Love Go je uspešnica, ki bi pevkino kariero končno lahko povzdignila med zvezde. Pevka in avtorica je na glasbenem prizorišču že sedem let, a še vedno se zdi, kot da je začetnica. Njen izraz je v preteklosti zaznamoval bolj grob electro-hiphop, pogosto estetsko skrajno brezkompromisen in manj speven, v resici pa zateženo raperski. Novi časi so IAMDDB spodbudili, da se je približala bolj romantični R&B-jevski struji, ki pa za temelj še vedno uporablja sicer brhek drum'n'bassovski napouh. Enačba se izide, kajti zdaj velja, da v Lizboni rojena Angolka iz Manchestra ni lovila izstopajočega trenda, pač pa je trend ujel njo. Ravno ob pravem času. Tole je ljubko progresivno in pomenljivo vabljivo hkrati. Ocena: 4,5 KELELA – Enough For Love

Enough For Love je ravno pravšnja preslikava celotnega drugega albuma intrigantne neo-soularke iz ameriške prestolnice. Pevka in avtorica etiopskega rodu, ki ima značilno plaho pritajeno oziroma ne prav do konca zloščeno, a zato še bolj vabljivo barvo glasu, songu nameni transparentno hrepenečo noto. Blažena pro-elektronska podlaga ostaja konstantna. Toda to sprva tiho emotivno vrenje se kasneje ne razvije, ergo ne ustvari nakazanega pripovednega razcveta. Kelela nas poleg maloštevilnih izjem podobno malce žejnega spravi tudi čez svoj drugi album Raven, ki je nasledil njen fantastični šest let stari prvenec. Ocena: 3,5 MTITS – Chick Platz

