Dan D iz Cankarjevega doma nazaj v 'plac' za vaje

Dan D so 19. januarja premierno predstavili posnetek nenavadnega koncerta v najmanjši dvorani našega osrednjega kulturnega hrama. Prizorišče, na katerem pred njimi ni nastopil še nihče, sega kar tri nadstropja v globino in še nima uradnega imena, zato se zanj neuradno uporabljajo kar tri oznake: 'krater', 'zračnik' ali 'pljuča Cankarjevega doma'. Posnetek koncerta je bil na spletu dostopen samo 24 ur, v tem času pa si ga je ogledalo več kot osem tisoč gledalcev, ki bi lahko kar petkrat napolnili velikansko Gallusovo dvorano.

Podobno kot številni drugi slovenski glasbeniki so tudi Dan D večino leta preživeli v izolaciji, zato so s simbolnim januarskim nastopom napolnili pljuča, za leto 2021 pa že napovedujejo obuditev dogajanj v svojem placu za vaje. Prvih šest mesecev bodo namenili ustvarjanju, po napovedani sprostitvi ukrepov pa bodo odprli vrata tudi za javnost. Ob tem naj spomnimo, da so zadnji album Knjiga pohval in pritožb (Milo za drago) v tem placu in v tesnem stiku z izbranimi obiskovalci soustvarjali kar dve leti, končna inačica albuma pa je bila razkrita na razkošnem koncertu v nabito polnih Križankah maja 2019.