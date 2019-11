Dan D na dan reformacije: skrita simbolika ali zgolj naključje?

Za kulturno noto praznikov so poskrbeli tudi Dan D, z dvema razprodanima koncertoma v hramu slovenske kulture. V preteklih letih je skupina izvedla uspešno, kot so jo poimenovali sami, antiturnejo v svojem prostoru za vaje. V intimnem vzdušju Cankarjevega doma pa so navdušili oboževalce, bolj kot velike dvorane pa sta za njih pomembna intima in stik z obiskovalci.