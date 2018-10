Dan D so si umili roke, jih zares boli k?

Po osmih mesecih špilov in več kot tisoč obiskovalcih, ki so v njihov "plac" v Novem mestu prihajali iz Mojstrane, Portoroža, Črne na Koroškem in Murske Sobote, so si Dan D vzeli še nekaj mesecev za studijsko obdelavo glasbe s tremi producenti – Žaretom Pakom, Jernejem Kržičem inRobijem Bulešičem. Rezultat je končno na dlani. Prva diskografsko-kozmetična izdaja, s katero si lahko umijete roke.