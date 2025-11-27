Svetli način
Dan D zaključujejo skupno glasbeno pot

Ljubljana, 27. 11. 2025 17.54 | Posodobljeno pred eno minuto

Novomeška skupina Dan D je presenetila z novico, da se s koncem leta po 30 letih delovanja poslavlja s slovenske glasbene scene. Da bo do tega prišlo, so napovedali že z zadnjim albumom, a si je peterica nato premislila in vztrajala vse do letos.

Skupina Dan D je na svoj album Knjiga pohval in pritožb, ki je izšel leta 2019, uvrstila skladbo Morilec, z besedilom, v katerem so potiho napovedali svoj konec. Zgodil naj bi se maja istega leta na koncertu v Križankah, pa se je bend pod vtisom čustev, ki so preplavila avditorij, odločil, da ga začasno odloži.

Skupina Dan D po treh desetletjih sporoča, da se njihova skupna glasbena pot končuje.
Skupina Dan D po treh desetletjih sporoča, da se njihova skupna glasbena pot končuje. FOTO: Marko Alpner

Začasnost se je zavlekla še za nekaj let, pogledi na prihodnost skupnega ustvarjanja pa so se vse bolj razhajali. Kot sami iskreno priznajo, gre za povsem običajen del življenja v tesno povezanih družinah, kar so Dan D vedno bili. Bend, ki je bil vedno iskren tako v iskanju skupnega glasbenega izraza kot v odnosu do zveste publike, ostaja temu načelu zvest do konca: Tomislav Jovanović – Tokac, Boštjan Grubar, Dušan Obradinović – Obra, Marko Turk – Tučo in Nikola Sekulović so se odločili, da bodo skupino po tridesetih letih delovanja razpustili in se še pravočasno razšli v prijateljskem duhu.

Skupina, ki je v različnih zasedbah izdala 10 albumov, prejela številne nagrade, nastopila na največjih in najintimnejših prizoriščih doma in širše ter s svojimi uspešnicami zaznamovala življenja nekaj generacij poslušalcev, se bo od tistih, ki so jo vsa leta spremljali, podpirali in navdihovali, poslovila tudi z zadnjim albumom, ki ga trenutno snema s producentom Žarkom Pakom, izšel pa bo konec decembra.

dan d skupina glasba
